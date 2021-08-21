نار تحت الجلد.. حرائق الجسد العربي

2021/08/21 | 03:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ساعات قليلة تأتي النيران على الأخضر واليابس، وتحول أراضٍ ومساحات شاسعة إلى سواد ودمار بعد عين

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