ملك المغرب يندد بـ

2021/08/21 | 04:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد ملك المغرب، محمد السادس، في خطاب، مساء الجمعة، بـ"عملية عدوانية مقصودة" ضد بلاده "من طرف أعداء الوحدة الترابية"، دون أن يسميهم.

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