فيديو.. جنود أوكرانيون يرددون شتائم لبوتين خلال استعراض عسكري

2021/08/21 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر جنودا في الجيش الأوكراني خلال مسيرهم في شوارع العاصمة كييف، بينما كانوا يهتفون بالشتائم للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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