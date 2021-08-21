وثيقة سرية للأمم المتحدة تكشف وعود طالبان الزائفة

2021/08/21 | 06:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت المخاوف، الجمعة، حيال عدم تنفيذ طالبان وعودها بالتسامح بعد نشر وثيقة سرية للأمم المتحدة، كشفت أن الحركة كثفت ملاحقة الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية في بلادهم.

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