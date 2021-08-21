هزيمة أفغانستان يجب أن تُحطم أوهامنا حول جبروت الإمبريالية الأمريكية - ريتشارد لاكمان

2021/08/21 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتشارد_لاكمان ألقى الصحفيون والسياسيون الوسطيون واليمينيون باللوم عن الانهيار المفاجئ لحكومة وجيش أفغانستان اللذين صنعتهما الولايات المتحدة، مع أصداء مدوية للنصر الشيوعي في جنوب فيتنام عام 1975، على عدم استعداد الرئيس جو بايدن للاحتفاظ ببضعة آلاف من القوات الأمريكية في أفغانستان بشكل دائم.



جاءت السرعة التي انهار بها الجيش الأفغاني بمثابة مفاجأة لإدارة بايدن والبنتاغون، وكلاهما توقع مرارًا وتكرارًا أن الحكومة ال ......





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