هزيمة الإمبراطورية في أفغانستان: نهاية حرب الناتو المستمرة منذ الأزل - طارق علي

2021/08/21 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طارق_علي | يعتبر سقوط كابول في أيدي طالبان في 15 أغسطس 2021 هزيمة سياسية وأيديولوجية كبرى للإمبراطورية الأمريكية.



المروحيات المزدحمة التي كانت تقل موظفي السفارة الأمريكية إلى مطار كابول تذكرنا بشكل مذهل بالمناظر في سايغون في أبريل 1975.



كانت السرعة التي اقتحمت بها قوات طالبان البلاد مثيرة للدهشة، ذكاؤهم الاستراتيجي لافت للنظر.



انتهى الهجوم الذي استمر أسبوعًا بالنصر في كابول.



وانهار الجيش الأفغاني البال ......





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