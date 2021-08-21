2021/08/21 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة نبيل عودة*المنطق السليم يفترض ان يساند الأدباء بعضهم بعضًا للسير بالأدب ورفع مستواه الإبداعي* *الحرية والتعددية هي القاعدة التي جعلت ثقافة المهجر منارة ثقافية راسخة*يدعي بعض المثقفين ومدعي الثقافة التفوق في كل ما يطرحونه، والويل لمن يعترض على رؤيتهم أو يطرح ما يعارض تفكيرهم.



الموضوع يرتبط برغبة تصل لدرجة الهوس لفرض السيطرة على الآخرين وعلى مجمل الحياة الثقافية، من رؤيتهم النرجسية ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متى تترسخ الحرية والتعددية بكل ثرائها في واقعنا الثقافي؟ - نبيل عودة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متى تترسخ الحرية والتعددية بكل ثرائها في واقعنا الثقافي؟ - نبيل عودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).