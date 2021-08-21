طالبان تعلن عن

2021/08/21 | 07:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متحدث باسم حركة طالبان أن الحركة تهدف إلى الكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان في الأسابيع القليلة المقبلة.

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