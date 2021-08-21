صورة تكشف حقيقة منشور يزعم

2021/08/21 | 07:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنساء يرتدين البرقع، على أنها لجنود إماراتيين حاولوا الهروب من أفغانستان متنكرين بزي نسائي.

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