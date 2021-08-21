2021/08/21 | 08:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني يتوجّه اليوم السبت، 483 الفا 239 طالبا وطالبة ببغداد والمحافظات، لاداء الامتحانات الوزارية للمرحلة الاعدادية بدورها الاول للعام الدراسي (2020 – 2021).واوضح الوكيل الاداري بالوزارة فلاح القيسي، بحسب الصحيفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصف مليون طالب وطالبة يؤدون امتحانات السادس الاعدادي بالعراق المركز الخبري الوطني.

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