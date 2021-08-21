قطار امتحانات السادس الإعدادي ينطلق محملًا بنحو نصف مليون طالب.. وموعد الوقوف بعد 20 يومًا

2021/08/21 | 08:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

دشن أكثر من 483 ألف طالب اليوم السبت، اول ايامهم في الامتحانات النهائية التي ستسمر حتى الـ11 من ايلول المقبل، وسط اجراءات صحية مشددة وعزم على تهيئة أجواء مناسبة للامتحانات من قبيل تهوية القاعات والحرص على استثناء المراكز الامتحانية من القطع المبرمج.

وقال الوكيل الاداري لوزارة التربية فلاح القيسي انه “تم توزيع الطلبة الذكور بين الجامعات القريبة من مناطقهم، بينما وزعت الطالبات بين المراكز الامتحانية بالمدارس وبحسب الرقعة الجغرافية”، مؤكدا “توفير فرق صحية بجميع المراكز الامتحانية وعدم شمولها بالقطع المبرمج للكهرباء، بالتنسيق مع دوائر الصحة والكهرباء”.

واضاف انه “تم ايضا وفي السياق نفسه، التنسيق مع قيادة العمليات وشرطة النجدة والامن الوطني ببغداد والمحافظات لتأمين المراكز الامتحانية”.

القيسي كان قد كشف في وقت سابق، إلى “توزيع قوائم المراكز الامتحانية في الجامعات والمدارس التي ستكون فيها امتحانات الطلبة”، لافتاً إلى أن “المجموع الكلي للطلبة الذي سيؤدون الإمتحانات 483.239 طالباً، يوزعون على النحو الآتي: 257.938 طالباً من الفرع الاحيائي، و94.611 طالباً من الفرع التطبيقي، 130.690 طالباً من الفرع الأدبي”.

وأكد، أن “مديريات التربية باشرت بتهيئة المراكز الامتحانية من ناحية التعفير وتهيئة القاعات والمكيفات والانارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والمراكز الصحية من خلال متابعة تلك المراكز”.

من جانبها، توجهت لجنة الصحة والبيئة إلى التحرك للمراكز الامتحانية وايضا استقبال الطلبة لفحصهم قبل دخولهم للمراكز الامتحانية”، فيما بعثت الوزارة رسالة للعوائل تدعوهم إلى حث ابنائهم الطلبة على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من خلال ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وجلب المعقمات اليدوية لاستخدامها.

وبينما تستعد وزارة التربية لاعلان نتائج الثالث المتوسط الاسبوع المقبل، تأمل الوزارة أن يكون موعد بدء العام الدراسي الجديد منتصف شهر تشرين الأول المقبل بالنسبة للطلبة، اما الملاكات التربوية فقد حدد موعد بدء مباشرتهم في 15 أيلول المقبل”.

وبدأت وزارة التربية ومن خلال التنسيق مع وزارة الصحة بفتح مراكز لإعطاء اللقاحات للملاكات التربوية، وتم تلقيح الملاكات الادارية وايضا كوادر مديريات التربية، فيما دعت الوزارة جميع الملاكات التربوية إلى “أخذ اللقاح كي تتمكن الوزارة من المباشرة في الدوام الحضوري”.

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