بعد يوم من دعوة أحمد مسعود.. مقاتلون يتحدون طالبان شمالا

2021/08/21 | 08:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم من دعوة نجل أحمد شاه مسعود-الذي اغتاله تنظيم القاعدة في 2001- إلى مواجهة طالبان، هاجمت مجموعات من الأفغان المسلحين الحركة، الجمعة، وطردتها من ثلاث مناطق شمالية، في أول هجوم ضد المتشددين الإسلاميين منذ اجتياحهم كابل الأسبوع الماضي وسيطرتهم على الحكومة.

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