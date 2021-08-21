أحمدي نجاد: الصراع الأميركي الإيراني يضر شعوب المنطقة.. على طهران تغيير سلوكها

2021/08/21 | 08:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شدد الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، على ضرورة "وضع حد نهائي" للصراع القائم بين بلاده والولايات المتحدة الأميركية.

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وقال نجاد خلال استضافته في برنامج "الحسم"، الذي يقدمه الزميل "هارون رشيد وتابعه "ناس"، (21 آب 2021)، إن "الحد الفاصل لإنهاء الصراع الأميركي الإيراني يتمثل بـ:

1 العدالة

2 الاحترام المتبادل

3 عدم التدخل بشؤون الآخر".

وأضاف نجاد أن "الصراع الأميركي الإيراني يعود بالضرر على شعوب المنطقة أجمع"، مبيناً أنه "لا أحد له مصلحة ببقاء هذا النوع من الصراع".

وتابع الرئيس الإيراني الأسبق أن "إيران أيضا يجب عليها أن تغير من سلوكها، فإذا غيرنا مفاهيم قائمة حالياً الكل سينتفع حتما".

وأوضح أن "مسؤولية حل هذه المسألة المستمرة منذ سنين عدة تقع على عاتق عقلاء الطرفين".

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