2021/08/21 | 08:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، السبت، شمول فئات جديدة بقروض الـ25 مليون دينار.وذكر بيان للمصرف، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “قروض الـ25 مليون دينار مخصصة لاصحاب المحال والورش والمهن الاخرى”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قروض جديدة من مصرف الرافدين لهذه الفئات المركز الخبري الوطني.

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