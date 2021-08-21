الحشد يعلن حصيلة ضحاياه من اشتباكات الطارمية.. بينهم ضابط كبير

2021/08/21 | 08:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي، السبت، مقتل واصابة 10 من مقاتليه في قضاء الطارمية، بينهم معاون امر فوج المغاوير باللواء 12.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (21 اب 2021)، اانه "مجددا تنزف دماء مجاهدي الحشد الشعبي الابطال بمواجهة اخرى ضد تنظيم داعش الإجرامي في قضاء الطارمية شمالي بغداد حيث تتخذ خلاياه فيه مكامن ومخابئ ليست ببعيدة عن الاعين اليقظة والساهرة في سبيل امن العاصمة والمحافظات القريبة".

وأضاف البيان، ان "العملية الارهابية تأتي في وقت تدخل عمليات الحشد الامنية لتطهير مناطق القضاء اسبوعها الثاني، وهو مصداق لا يقبل الشك ان الارهاب ما يزال ينشط ويتحرك على تخوم العاصمة وفي اخطر منطقة فاصلة بين بغداد وصلاح الدين والانبار".

واوضح، ان "الحشد يقدم كوكبة من رجاله شهداء وهم: معاون امر فوج المغاوير باللواء 12 ضرغام عدنان هاني ابراهيم الجنابي، علي كاظم حاتم طاهر الازيرجاوي، يوسف محمد جاسم هاني الكريماوي، ومحمد حمزة ناصر حسين الجبوري، وجرحى هم: رياض نوري علي حسان الجنابي، مرتضى علي لفتة حميد الدراجي، حيدر كريبج جبار عذافه العطوي، حسين كاظم خضير سلمان المسعودي، مهند منير عبد الله حميد الاسدي، ومحمد ستار فاضل علي الكرعاوي".

وتابع، "اننا نعبر عن اعتزازنا وفخرنا بما يقدمه هؤلاء الغيارى، فيما نجدد العهد لأهالي العاصمة بغداد باستمرار عمليات التطهير الجارية واللاحقة في الطارمية حتى اعادة الامن والاستقرار الكامل فيها".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد نعت في وقت سابق، اربعة مقاتلين من الحشد الشعبي بعد مقتلهم في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وكانت هيئة الحشد الشعبي قد اعلنت في وقت سابق، صد تعرض لعناصر داعش في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وذكر بيان لمديرية اعلام الحشد تلقى NRT نسخة منه، امس الجمعة، ان "قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي، صدت تعرضا لداعش في منطقة المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد".

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