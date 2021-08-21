2021/08/21 | 09:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرافدين، السبت، عن وجبة من القروض تشمل عدداً من الفئات الحرفية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمصرف تلقى "ناس"، نسخة منه (21 آب 2021)، أن "قروضا تصل لـ 25 مليونا مخصصة لاصحاب المحال والورش والمهن الاخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين: قروض تصل 25 مليوناً لأصحاب المحال والورش والمهن الأخرى) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين: قروض تصل 25 مليوناً لأصحاب المحال والورش والمهن الأخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).