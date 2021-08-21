الرافدين يعلن عن قروض جديدة تصل إلى 25 مليون دينار لثلاث فئات

2021/08/21 | 09:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، السبت، إطلاق قروض تصل إلى 25 مليون دينار لعدة فئات.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "القروض تصل إلى 25 مليون دينار".

وأضاف أنها "مخصصة لأصحاب المحال والورش والمهن الأخرى".

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