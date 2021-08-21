لاعب من منتخب توغو يوقع للديوانية

2021/08/21 | 09:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ نينا / اكمل نادي الديوانية تعاقده مع لاعب منتخب توغو دوف اومي .وقال مصدر في الهيئةالادارية للنادي " ان اللاعب قدم من نادي اليرموك الكويتي ، وسيمثل فريق الديوانية خلال الموسم الكروي الجديد "./ انتهى

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