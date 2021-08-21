كتلة النهج الوطني تؤكد ضرورة الشروع بعملية عسكرية كبرى في الطارمية لاقتلاع معقل الارهاب

2021/08/21 | 09:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكدت كتلة النهج الوطني،ضرورة الشروع بعملية عسكرية كبرى تقتلع معقل الارهاب ، على خلفية الخروقات الامنية المتكررة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.وقال رئيس الكتلة عمار طعمة، في بيان صحفي :" تتعرض قواتنا البطلة في قاطع عمليات الطارمية لهجمات ارهابية متكررة وتقدم شهداء من شجعانها ، وآخرها سقوط ثلاثة من الشهداء وعدد من الجرحى نتيجة التردد في اتخاذ القيادة قرارات شجاعة وجريئة بتنفيذ عمليات واسعة تنهي وجود الجماعات الارهابية وتطهر المنطقة من شرورها".واضاف طعمة :" ان جميع الخروقات الامنية التي استهدفت العاصمة بغداد واوقعت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين الابرياء ، انطلقت من الطارمية او شكلت معبرا لنقل الانتحاريين المجرمين".واشار الى انه :"مع كل هذه التهديدات الجدية المتكررة من منطقة تمثل منفذا ارهابيا متاخما للعاصمة بغداد، وتستنزف القوات الامنية المرابطة ، فلا يبقى بعد ذلك عذر للتردد في اطلاق عملية عسكرية كبرى تشارك فيها جميع قوات النخبة من جهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية تقتلع معقل الارهاب وتطهر المنطقة وتنتهي بفرض سيطرة كاملة ومسك للارض على جميع مساحتها".وشدد على ضرورة :" ان تسهم جهود الوطنيين من ابناء المنطقة في دعم جهود الدولة وقواتها الامنية في اتمام هذه المهمة الوطنية الملحّة".وشهد قضاء الطارمية، مساء امس، تعرضاً لعصابات داعش الاجرامية على نقطة امنية تابعة لقوات الحشد الشعبي، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى./انتهى9

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