2021/08/21 | 09:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر إلى قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت على مساعداتهم في إجلاء الآلاف من أفغانستان مع انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة حركة طالبان على البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تشكر 4 دول عربية على دعمها في إجلاء الآلاف من أفغانستان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تشكر 4 دول عربية على دعمها في إجلاء الآلاف من أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).