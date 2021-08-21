الرافدين تطلق قروضًا تصل لـ25 مليون دينار

2021/08/21 | 09:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين، السبت، إطلاق قروض تصل إلى 25 مليون دينار لعدة فئات.

وقال المصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “القروض تصل إلى 25 مليون دينار”.

وأضاف أنها “مخصصة لأصحاب المحال والورش والمهن الأخرى”.

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