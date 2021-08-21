كلوب يكشف عن مزاج محمد صلاح ورقم مذهل له لم يكن يعرفه

2021/08/21 | 09:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن إدارة “الريدز” بدأت المفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح، لتمديد عقده مع الفريق، الذي ينتهي في صيف 2023.وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة “ليفربول إيكو”: “هناك محادثات مع محمد صلاح، وعندما يكون هناك قرار سنخبر الجميع”.وتابع كلوب حديثه قائلا: “حتى ذلك الحين، من […]

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