أكثر من 9 آلاف إصابة بكورونا بسبب مباريات

2021/08/21 | 09:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربطت أكثر من 9 آلاف إصابة بفيروس كورونا بمباريات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، وذلك بحسب دراسة لإدارة الثقافة والصحة العامة في إنكلترا، التي اعتبرت أن الأحداث الرياضية التي حصلت شكلت خطرا كبيرا على السلامة العامة.

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