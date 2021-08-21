تركيا تحذر الاتحاد الأوروبي من ’موجة مهاجرين أفغان’

2021/08/21 | 09:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حضّ الرئيس التركي رجب طيّب اردوغان الاتّحاد الأوروبي على التزام الاتّفاقات السابقة المتعلّقة بالمهاجرين واللاجئين، مع تزايد المخاوف من موجة نزوح جماعي من أفغانستان.

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وقال اردوغان في محادثة هاتفيّة مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنّ ارتفاع أعداد المهاجرين الأفغان يمثّل "تحدّياً خطراً للجميع".

واضاف إردوغان إنّ بروكسل التي تخشى زيادة عدد الوافدين الأفغان، ينبغي عليها مساعدة الدول المجاورة مثل إيران للتعامل مع أيّ تحرّكات جماعيّة جديدة للأشخاص.

وتابع في حديثه مع ميتسوتاكيس أنّ "موجة جديدة من الهجرة أمر حتمي إذا لم تُتّخذ الإجراءات اللازمة في أفغانستان وإيران".

وأشار إلى أنّ تركيا تحدّثت بالفعل مع إيران وتعمل على تشديد الأمن على حدودها.

وقالت الحكومة اليونانية في بيان إنّ "الزعيمين ناقشا ضرورة دعم جيران (أفغانستان) المباشرين، حتّى يظلّ الأفغان قريبين من بلادهم.

وسبق أن أعلنت أثينا أنّها قد تُعيد المهاجرين الأفغان الذين يصلون لشواطئها إلى تركيا التي تعتبرها دولة "آمنة" للمهاجرين.

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