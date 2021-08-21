ثلاث مسرحيات تتعرض لتقسيم البلاد !! 2 - سامي عبد الحميد

2021/08/21 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد 2-2أتطرق الآن إلى مسرحية سعد الله ونوس التي تناول فيها استلاب الصهاينة أجزاء من الأرض الفلسطينية وأهلها لا يفعلون شيئاً أو يخسرون أجزاء أخرى ويحذرهم الكاتب المبدع من فقدان الأرض كلها إذ يقول:في بلاد لا تحترم الجغرافيا ما أصعب أن تكونلورقة صغيرة معلقة على الحائط أية قيمةمدرس الجغرافية وإن لم يصغ إليه أحديستطيع أن يبرهن على ما يقول.



الورقةتتمزق أمام طلابه وهم يضحكون أو ين ......





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