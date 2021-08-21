لليوم السادس.. أسعار صرف الدولار تحافظ على استقرارها

2021/08/21 | 10:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

استمرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بالاستقرار في الأسواق المحلية لليوم السادس على التوالي.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار اليوم السبت، 148.250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار.

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