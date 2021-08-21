الكاظمي يطلق تصريحات من داخل قاعات الامتحان الوزارية

2021/08/21 | 10:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، عدداً من المراكز الامتحانية بالعاصمة بغداد في أول أيام الامتحانات الوزارية للصفوف الإعدادية المنتهية

وقال الكاظمي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (21 اب 2021)، انه "نزوركم اليوم في أول أيام الامتحانات النهائية؛ كي نزيدكم عزيمة نحو النجاح، وبذل أقصى ما لديكم من جهود؛ من أجل النجاح والحصول على معدلات تؤهلكم لرسم طريق مستقبلكم".

واضاف انه "على الرغم مما يمر به البلد من ظروف قاهرة صحية، واقتصادية، وأمنية، واستهدافات متكررة لأبراج الطاقة، إلا أننا أصررنا على أن تكون هذه الامتحانات ناجحة بعزيمتكم على مواجهة التحدي، وتحقيق النجاح".

وتابع، "نعم، الوضع الصحي خطير، ونحن بحاجة إلى الالتزام بإجراءات السلامة بأقصى ما يكون، ومع هذا أنتم اليوم تؤدون الامتحانات، وتواجهون الصعاب، فلا مجاملة على حساب العلم".

واكد الكاظمي، "وجّهنا قبل الامتحانات بتوفير مطلق الإمكانات، لإجراء العملية الامتحانية بانسيابية ويسر، وبإجراءات تحافظ على سلامتكم، وسلامة الملاك التدريسي".

وقال رئيس الوزراء، "بكم أحبتي وأبنائي الطلبة ينهض العراق، وما عملنا ليلاً ونهاراً إلا من أجل وصولكم إلى بر الأمان، عبر مستقبل أفضل لكم ولمن يأتي بعدكم".

واختتم حديثه بالقول، "دعائي لكم بوافر التوفيق وأنتم تتحصلون على أعلى الدرجات من أجلكم، ومن أجل عراقنا الحبيب".

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