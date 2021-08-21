التعليم العالي تصدر قرارا جديدا بخصوص الطلبة

2021/08/21 | 10:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التعليم العالي، السبت، قرارا جديدا بتخويل مجالس الكليات بمعالجة نتائج الطلبة في الدراسات العليا.

وذكر بيان للوزارة تلقى NRTنسخة منه، اليوم (21 اب 2021)، أن"وزير التعليم العالي والبحث العلمي "نبيل كاظم عبد الصاحب" خول مجالس الكليات وبمصادقة رئيس الجامعة صلاحية معالجة نتائج الطلبة في الدراسات العليا ضمن الفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2020".

واضاف، ان "هذا القرار يأتي ضمن سياق المعالجة الممنوحة في الدور الأول للطلبة الذين لم يستفيدوا منها بشكل كلي أو جزئي وتسري هذه الصلاحية على نتائج الدور الثاني لتغيير الحالة أو النجاح في المواد الدراسية والمعدل".

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