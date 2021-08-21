انطلاق الامتحانات النهائية لمرحلة السادس الاعدادي والكاظمي يتفقد الطلبة (صور)

2021/08/21 | 10:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت اليوم السبت، الامتحانات

النهائية لطلبة السادس الاعدادي وسط

إجراءات صحية اتخذتها وزارتا التربية

والصحة لضمان سلامة الطلبة.

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