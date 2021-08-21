بايدن يكشف سبب عدم مهاجمة طالبان للقوات الأميركية

2021/08/21 | 10:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، سبب عدم

مهاجمة طالبان للقوات الأمريكية في

أفغانستان، فيما أكد أن عملية إجلاء

كبرى تتم "للأميركيين وللحلفاء

الأفغان".

وقال بايدن في تصريحات أدلى بها في

البيت الأبيض، إن

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