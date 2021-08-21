استشهاد 4 من مقاتلي الحشد خلال اشتباكات عنيفة بقضاء الطارمية شمالي العاصمة

2021/08/21 | 10:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد وأصيب عدد من مقاتلي الحشد الشعبي خلال اشتباكات عنيفة وقعت ليلا بين الحشد وعناصر تنظيم داعش في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

ونعت قيادة العمليات المشتركة أربعة مقاتلين من لواء 12 بالحشد الشعبي استشهدوا مع إصابة آخر جراء تعرضهم إلى إطلاق نار بواسطة قناص عقبه انفجار عبوة ناسفة في منطقة ثائر الأولى في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

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