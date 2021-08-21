أسعار النفط العالمية تهوي بسبب ضعف الطلب العالمي وارتفاع اصابات دلتا

2021/08/21 | 10:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية من في أكثر من تسعة أشهر بنزولها في جلسة أخرى الجمعة 20 أغسطس، إذ باع المستثمرون العقود الآجلة تحسبا لضعف الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.وتكبدت … Readmore

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