"غادر بملابسه فقط".. مصدر يكشف لـCNN كواليس هروب أشرف غني من أفغانستان إلى الإمارات

2021/08/21 | 10:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشار للرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، في تصريحات لشبكة CNN، كواليس اللحظات الأخيرة في حكم غني وتفاصيل هروبه من أفغانستان إلى الإمارات، مع وصول حركة طالبان إلى العاصمة كابول.

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