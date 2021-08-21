الملا عبد الغني برادار.. رجل طالبان الثاني يبحث تشكيل حكومة

2021/08/21 | 10:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل الرجل الثاني في حركة طالبان الملا عبد الغني برادر إلى كابول، السبت، لإجراء محادثات مع قياديين في الحركة وسياسيين آخرين حول تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان.

وقال قيادي كبير في طالبان لوكالة فرانس برس إن الملا برادر حضر إلى كابل للقاء قادة سياسيين وزعماء فصائل مسلحة من أجل تشكيل حكومة شاملة.

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