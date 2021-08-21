طالبان تستعد لتأسيس نظام حكم جديد في افغانستان خلال اسابيع

2021/08/21 | 10:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن متحدث باسم طالبان ان الحركة ستكشف عن اطار حكم جديد في افغانستان في الاسابيع القليلة المقبلة.

وقال المسؤول ان خبراء قانونيون ودينيون وخبراء في السياسة الخارجية في طالبان يعملون الآن على طرح إطار حكم جديد في الاسابيع القليلة المقبلة، مشيراً الى ان نموذج طالبان الجديد للحكم قد لا يكون ديمقراطيا بالتعريف الغربي الدقيق، ولكنه سيحمي حقوق الجميع.

واكد المسؤول ان الحركة ستحقق في المشاكل القانونية التي سببها بعض اعضائها، بعد علمها بارتكاب بعض الفظائع والجرائم ضد المدنيين، كما ستناقش ايضاً كيفية ضمان مغادرة القوى الغربية افغانستان بشروط ودية.

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