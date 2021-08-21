2021/08/21 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف تتناقض تقارير أفغانستان عن التعذيب والقتل مع وعود طالبانتقرير : بيتر بومونتهانا إليس بيترسنالغارديان ترجمة : نادية خلوفتظهر أدلة على عمليات القتل والاعتقال والترهيب التي شنتها طالبان في جميع أنحاء أفغانستان ، وهو ما يتناقض بشكل مع وعد الجماعة الإسلامية المتشددة في وقت سابق من هذا الأسبوع بعدم الانتقام من خصومها.مع ورود تقارير عن قيام طالبان بالبحث من باب إلى باب عن أشخاص عم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا تصدقوا وعود طالبان - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا تصدقوا وعود طالبان - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).