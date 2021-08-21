تركيا تحذر الاتحاد الأوروبي من موجة مهاجرين أفغان

2021/08/21 | 10:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حضّ الرئيس التركي رجب طيّب اردوغان الاتّحاد الأوروبي على التزام الاتّفاقات السابقة المتعلّقة بالمهاجرين واللاجئين، مع تزايد المخاوف من موجة نزوح جماعي من أفغانستان.وقال اردوغان في محادثة هاتفيّة مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنّ ارتفاع أعداد المهاجرين الأفغان يمثّل “تحدّياً خطراً للجميع”.واضاف إردوغان إنّ بروكسل التي تخشى زيادة عدد الوافدين الأفغان، […]

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