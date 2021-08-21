2021/08/21 | 10:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برنامج اليوم: اليوم العالمي للعمل الإنساني

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