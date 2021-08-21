الرجل الثاني في طالبان الملا برادر في كابول لبحث تشكيل حكومة

2021/08/21 | 10:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرجل الثاني في حركة طالبان الملا عبد الغني برادر إلى كابول السبت لإجراء محادثات مع قياديين في الحركة وسياسيين آخرين حول تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان.وقال قيادي كبير في طالبان لوكالة فرانس برس إن برادر “يحضر إلى كابول … Readmore

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