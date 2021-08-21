توجيهات من عمليات بغداد لحماية المراكز الانتخابية ومخازن الدعم اللوجستي للمفوضية

2021/08/21 | 10:35 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني===============قائد عمليات بغداد يوجه بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية المراكز الانتخابية ومخازن الدعم اللوجستي لمفوضية الانتخابات ضمن قواطع المسؤولية......................بالتزامن مع اعلان مفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكمالها جميع استعدادات إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ترأس الفريق الركن قائد عمليات بغداد ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021، مؤتمراً أمنياً موسعاً في مقر القيادة، أكد خلاله على تشديد الإجراءات الأمنية التي أعدتها قيادة العمليات لحماية المراكز الانتخابية ومخازن الدعم اللوجستي لمفوضية الانتخابات، بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا ومفوضية الانتخابات متمثلة بمدراء مكاتبها في جانبي الكرخ والرصافة لضمان سلامة اجراء انتخابات في أجواء آمنة ومستقرة.وفي السياق ذاته تفقد قائدي المقرات المتقدم في الكرخ والرصافة وقائد شرط بغداد مراكز تسجيل الناخبين للوقوف على حماية المراكز وتشديد الإجراءات الأمنية من قبل القطعات الماسكة، بالإضافة إلى القيام بجولة تفتيشية على مخازن الدعم اللوجستي لمفوضية الانتخابات (مخازن الرصافة) ضمن جانب الكرخ (مخازن دباش) للوقوف على اخر تطورات استلام المخازن وتشديد الإجراءات ومراحل إعادة تأهيلها============٢١ اب ٢٠٢١

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