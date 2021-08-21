2021/08/21 | 10:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، القبض على 18 شخصا مارسوا الابتزاز الالكتروني بحق نساء في 7 محافظات.

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على الشكاوى الواردة من مجموعة فتيات، كثفت مفارز جهاز الأمن الوطني جهدها الاستخباري، وسارعت الى نصب كمائن مُحكمةٍ وفق مذكراتٍ قضائية اسهمت في الايقاع بــ(6) اشخاص يمارسون الإبتزاز الإلكتروني بحق النساء عبر مساومتهن مقابل استحصال مبالغ مالية في محافظة ‫كربلاء‬".

وفي سياقٍ متصل، "تمكنت مفارز الجهاز بعد استحصالها الموافقات القضائية وتكثيف جهودها الامنية في محافظات ‫كركوك‬، والانبار‬، والمثنى‬، وواسط‬، والنجف‬ والبصرة‬، من القاء القبض على (12) مبتزاً إلكترونياً يهددون النساء بنشر صورهن في حال عدم الحصول على مبالغ مالية منهن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 18 شخصا مارسوا الابتزاز الالكتروني ضد النساء في 7 محافظات ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 18 شخصا مارسوا الابتزاز الالكتروني ضد النساء في 7 محافظات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).