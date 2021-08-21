فتيات يلجأن للأمن العراقي خوفا من ظاهرة شبابية خطيرة باتت تهدد المجتمع

2021/08/21 | 10:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الامن الوطني، الاحد، القبض على 18 مبتزا الكترونيا في محافظات مختلفة.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (21 اب 2021)، انه "بناءً على الشكاوى الواردة من مجموعة فتيات ، كثفت مفارز جهاز الأمن الوطني جهدها الاستخباري، وسارعت الى نصب كمائن مُحكمةٍ وفق مذكراتٍ قضائية اسهمت في الايقاع بــ(6) اشخاص يمارسون الإبتزاز الإلكتروني بحق النساء عبر مساومتهن مقابل استحصال مبالغ مالية في محافظة كربلاء".

وفي سياقٍ متصل "تمكنت مفارز الجهاز بعد استحصالها الموافقات القضائية وتكثيف جهودها الامنية في محافظات كركوك، والانبار، والمثنى، وواسط، والنجف والبصرة، من القاء القبض على (12) مبتزاً إلكترونياً يهددون النساء بنشر صورهن في حال عدم الحصول على مبالغ مالية منهن".

واكد البيان "اذ جرى تدوين اقوالهم اصولياً، وإحالتهم جميعاً إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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