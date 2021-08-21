وزارة العمل تتحدث عن خطة حديثة لتشغيل العاطلين.. هذه تفاصيلها

2021/08/21 | 10:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت وزار العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، عن سياسة جديدة لتشغيل العاطلين بدلا من اعتمادهم على اعانة الحماية، مؤكدة شمول اكثر من 350 الف عامل في القطاعات المختلفة والمشاريع الاستثمارية بالضمان الاجتماعي.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد في تصريح تابعه NRTعربية (21 اب 2021)، إن "المهمة الاساسية للوزارة هي تشغيل العمالة الوطنية وفتح افاق للتعاون مع المؤسسات الحكومية والاستثمارية بهذا المجال لغرض تشغيل الايدي العاملة من جميع الفئات، والافادة من قاعدة بيانات الوزارة التي تحوي نحو مليون و700 ألف عاطل عن العمل".

ولفت إلى أن "الوزارة تعمل على رسم سياسة التشغيل الوطنية بعد أن تم اجراء مسح دقيق لسوق العمل في العراق وتحديد متطلباتها بالتنسيق مع اللجنة العليا للتخطيط وتشغيل القوى العاملة والتي تضم وزارات التخطيط والكهرباء والنفط والصحة والتربية والتعليم العالي والصناعة والزراعة والنقل ووزارتي الاعمار والاسكان والهجرة والمهجرين واتحاد الصناعات واتحاد النقابات".

وأضاف باهض أن "الوزارة تطمح لتعظيم دور دائرتي العمل والتدريب المهني والضمان الاجتماعي لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة".

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