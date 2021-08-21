الاعمار: انجاز 75% من مشروع النصب والتشييد الحقلي في مستودع غاز اللطيفية

2021/08/21 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، اليوم السبت، عن

انجاز 75% من مشروع النصب والتشييد

الحقلي في مستودع غاز اللطيفية، الذي

تنفذه الوزارة لصالح وزارة النفط.

وذكر المركز الاعلامي في الوزارة،

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