2021/08/21 | 10:45 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منهم 6 في كربلاء.. القبض على 18 شخصا مارسوا الابتزاز الالكتروني ضد النساء في 7 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
القبض على 18 شخصا مارسوا الابتزاز
الالكتروني بحق نساء في 7 محافظات.
وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة نون
الخبرية، انه "بناءً على الشكاوى
الواردة من مجموعة فتيات، ك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منهم 6 في كربلاء.. القبض على 18 شخصا مارسوا الابتزاز الالكتروني ضد النساء في 7 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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