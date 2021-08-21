منهم 6 في كربلاء.. القبض على 18 شخصا مارسوا الابتزاز الالكتروني ضد النساء في 7 محافظات

2021/08/21 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت،

القبض على 18 شخصا مارسوا الابتزاز

الالكتروني بحق نساء في 7 محافظات.

وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "بناءً على الشكاوى

الواردة من مجموعة فتيات، ك

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