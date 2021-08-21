استشهاد واصابة 5 مقاتلين من الحشد الشعبي في الطارمية

2021/08/21 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

السبت، استشهاد أربعة مقاتلين في الحشد

الشعبي وإصابة آخر؛ جراء التعرض

الإرهابي في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إن "قيادة

العمليات المشتركة تنعى أرب

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