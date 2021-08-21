قائمة باسعار صرف الدولار امام الدينار في اسواق العراق كافة

2021/08/21 | 10:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة باسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية اليوم السبت:

بغداد – بورصة الكفاح

147,850

….

السعر في اغلب صيرفات بغداد

شراء

147,250

بيع

148,250

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البصرة -بورصة

148,000

———————————

السليمانية – بورصة

148,050

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النجف – بورصة

147,925

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الموصل – بورصة

148,100

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