بعد الانسحاب الأمريكي.. الصين تدخل أفغانستان من باب الاقتصاد

2021/08/21 | 10:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشركات الصينية عادة ما تستثمر في دول "أقل استقراراً" إذا كان سيؤدي ذلك لكسب الأرباح.

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