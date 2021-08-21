تعرف على اسعار الدولار مقابل الدينار في السوق المحلية لهذا اليوم

2021/08/21 | 10:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استمرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بالاستقرار في الأسواق المحلية لليوم السادس على التوالي.وسجَّلت أسعار بيع الدولار اليوم السبت، 148.250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء […]

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