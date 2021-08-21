واسط تستعد لاستقبال العام الدراسي بـ45 مدرسة جديدة

2021/08/21 | 10:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت مديرية تربية واسط، اليوم السبت، بناء 45 مدرسة، فيما أكدت قرب إكمال إنجاز 47 بناية لمدارس جديدة استعداداً للعام الدراسي المقبل.

وقال معاون مدير عام تربية واسط ثامر القطبي إن “تربية واسط تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال تهيئة المدارس وإنجاز المشاريع التربوية التي هي قيد الإنجاز من ضمنها الأبنية المدرسية”، مشيراً الى أن”تربية واسط تستعد لافتتاح عدد من المدارس بعد أن أنجزت بناء 45 مدرسة وافتتحتها بشكل رسمي قبيل العام الدراسي الجديد”.

وأضاف أن”هناك عدداً من المدارس قيد الإنجاز، وان العمل جارٍ بوتيرة جيدة وعددها 47 مدرسة عن طريق محافظة واسط”، مؤكداً أن”المحافظة لديها مشاريع أخرى ومن ضمنها إنشاء 48 مدرسة جديدة ضمن الاتفاقية العراقية _ الصينية “.

وأشار الى أن” تربية واسط تجهز المدارس حالياً بالأجهزة الكهربائية والمراوح والمضخات والأنابيب وخزانات الماء والمصابيح وأنابيب المجاري والأسلاك الكهربائية وغيرها”.

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